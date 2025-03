Abel cutuca própria torcida e descarta mudar o futebol do Palmeiras: 'O que sempre fizemos'

Abel Ferreira parece um tanto perdido no Palmeiras. Sem deixar a modéstia de lado, o treinador parece não saber o que falar com tantos questionamentos, discute com jornalista, provoca a própria torcida e garante que sua equipe sempre jogou da mesma forma sob sua direção e que não há motivos para mudanças.

Após o empate sem gols com o Botafogo, neste domingo, a torcida palmeirense vaiou a largada com tropeço no Brasileirão, no Allianz Parque com mais de 30 mil pessoas. O técnico português optou por usar a cantoria dos cariocas para provocar os palmeirenses.

"Vocês viram eles cantando 'somos campeões, somos campeões?'. Nos dois anos que fomos campeões não vi os nossos torcedores cantando isso durante o ano", cutucou Abel, visivelmente incomodado com as cobranças que crescem a cada jogo do Palmeiras.