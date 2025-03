Yuri diz que pode renovar com Corinthians, e Romero brinca sobre Memphis: 'Está bem brasileiro'

Ainda em clima de festa e euforia pelo título do Campeonato Paulista conquistado sobre o Palmeiras, o Corinthians realizou uma coletiva de imprensa no CT, com a presença de quatro dos principais heróis da final: Yuri Alberto, autor do gol da vitória no Allianz Parque; Hugo Souza, responsável pela defesa do pênalti de Veiga na volta, na Neo Química Arena; o volante Carillo; e o atacante Romero.

Durante a coletiva, os jogadores destacaram a importância da conquista, o momento do time e, principalmente, falaram sobre suas trajetórias individuais dentro do clube.

Yuri Alberto, autor do gol decisivo na final contra o Palmeiras, foi um dos mais esperados para a coletiva, especialmente devido à sua futura renovação de contrato. Com a confiança renovada após o título, o atacante comentou sobre seu futuro e a possibilidade de extensão de seu vínculo com o clube.