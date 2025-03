Soteldo sente dores na perna direita e desfalca Santos na estreia do Brasileiro contra o Vasco

O técnico Pedro Caixinha ganhou um desfalque de última hora para o jogo deste domingo diante do Vasco, em São Januário, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Com dores no músculo adutor da perna direita, o venezuelano Soteldo não embarcou com o grupo para o Rio.

O departamento médico do clube achou por bem tirar o atleta da partida para não agravar a situação. Soteldo, que vinha fazendo tratamento com fisioterapeuta vai continuar sendo monitorado a fim de acompanhar a evolução da recuperação.

Álvaro Barreal é o mais cotado para assumir o posto de Soteldo no ataque, mas Caixinha tem ainda outras opções como Benjamín Rolheiser, que participou do jogo-treino contra o Coritiba e agradou a comissão técnica.