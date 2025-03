São Paulo perde pênalti, estreia no Brasileirão com empate no MorumBis e deixa campo sob vaias

A jornada do São Paulo no Brasileirão começou sem Lucas e Oscar, ambos machucados, e sem brilho. O time tricolor sentiu falta de seus dois principais jogadores e estreou com um empate sem gols com o Sport na noite deste sábado, graças, sobretudo, à ineficiência no ataque. Melhor sorte teria tido a equipe se Calleri não tivesse isolado, no segundo minuto da partida, cobrança de pênalti sofrido por Luciano.

O São Paulo teve mais 20 dias só para descansar e treinar e parece não ter aproveitado esse período. Não se viu evolução em relação à performance no Paulistão. Foi um time lento, com dificuldade para criar, e sem eficácia de seus atacantes. O Sport comemora o ponto conquistado no MorumBis porque sua estratégia foi mais bem-sucedida.

"Temos muito a evoluir. A temporada tem que ser melhor, não podemos repetir os erros do ano passado", admitiu o volante Luiz Gustavo. "Tenho certeza que vamos fazer jogos melhores e conquistar resultados melhores. O São Paulo vai brigar por coisas grandes nesse ano".