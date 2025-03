São Paulo estreia no Brasileirão diante do Sport sem Lucas Moura e Oscar

Na manhã de sexta-feira, encerramento da preparação para o jogo de sábado, o zagueiro Ferraresi retornou ao clube após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e participou das atividades de campo. Ele foi titular e atuou os 90 minutos nos dois confrontos da Venezuela, diante de Equador e Peru.

Do outro lado, o Sport chega ao duelo com as preocupações divididas, pois está no meio da disputa da final do Campeonato Pernambucano. O time comandado pelo treinador Pepa Venceu o Retrô por 3 a 2 fora de casa, no último sábado, e vai tentar confirmar o título na quarta-feira, 2, na Ilha do Retiro.

"Sinto que o grupo está animado por estrear no Brasileirão outra vez. É verdade que é uma semana curta, com apenas dois dias para se preparar para a partida. É tentar entender as ideias que o mister (Pepa) quer, como vamos defender e atacar", disse o zagueiro português João Silva.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.