Sabalenka domina Pegula e fatura o inédito título do WTA 1000 de Miami

O duelo começou eletrizante. Em um set repleto de quebras de serviço, a belorussa, atual número 1 do mundo, precisou mostrar resiliência para sair em vantagem. Logo no segundo game, Sabalenka salvou dois breakpoints antes de quebrar o saque da americana e abrir 2/0. Pegula reagiu rapidamente, devolvendo a quebra e igualando o placar em 2/2. O equilíbrio persistiu, com cada jogadora conseguindo mais uma quebra, deixando o jogo empatado em 3/3.

Apesar da experiência de ambas, o nervosismo ficou evidente com a quantidade de erros não-forçados. Sabalenka parecia encaminhar o set ao abrir 5/3 com uma nova quebra, mas Pegula manteve a calma, devolveu o break e igualou novamente em 5/5. Determinada, a líder do ranking mundial não se abalou e voltou a quebrar o saque da adversária no último game, fechando a parcial em 7/5 com devoluções precisas e muita categoria, em um primeiro set marcado por sete quebras de saque no total.

O segundo set começou com ainda mais intensidade. Pegula precisou de três breakpoints para confirmar a quebra e abrir vantagem, mas os erros persistiram. Em um game muito disputado, Sabalenka aproveitou duas duplas faltas da rival para devolver a quebra e empatar. Com um saque firme, a número 1 do mundo fez 2/1 com tranquilidade e, aproveitando o momento favorável, ampliou para 3/1 diante de uma adversária cada vez mais pressionada.

Visivelmente abatida, Pegula não conseguiu reagir e viu Sabalenka assumir o controle total da partida. A belorussa manteve a consistência em seus serviços e, com mais uma quebra de saque, fechou o segundo set em 6/2, garantindo o título inédito no WTA 1000 de Miami e consolidando ainda mais sua posição como a principal tenista da atualidade.