Roma vence Lecce com gol no final e tenta se aproximar do pelotão de frente no Italiano

Já o Lecce, que vive situação delicada no campeonato (ocupa a 17ª posição com 25 pontos e flerta com a zona de rebaixamento), vai contar com o apoio de sua torcida para buscar a reabilitação diante do Venezia. O jogo também está marcado para o domingo.

A partida teve poucos lances de perigo e a marcação foi a principal característica da Lecce, que mesmo jogando em casa, não se arriscou a adotar uma estratégia ofensiva. Com espaço para atuar, os visitantes apostaram mais no ataque na segunda etapa e chegaram ao gol da vitória aos 36 minutos.

O atacante Artem Dovbyk percebeu a marcação distante e apostou em uma jogada individual. Com espaço para a finalização, ele arriscou um belo chute, que acertou o canto direito do goleiro Wladimiro Falcone e definindo o placar de 1 a 0 para a Roma.