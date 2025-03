Palmeiras faz treino tático e pode ter surpresas contra o Botafogo na estreia do Brasileirão

O Palmeiras finalizou sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro com um treino tático neste sábado, no CT da Barra Funda. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade posicional, além de trabalhar jogadas ensaiadas, bolas paradas e finalizações, ajustando os últimos detalhes para o duelo com o Botafogo. A partida acontece neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, e marca o reencontro entre o atual campeão e o vice da última edição do torneio nacional.

O time alviverde inicia a competição em busca do seu 13º título brasileiro e pode ter reforços importantes para a estreia. O clube não confirmou oficialmente, mas Maurício, recuperado de uma lesão no ombro, deve voltar a ficar à disposição, assim como o zagueiro Gustavo Gómez, que perdeu as últimas rodadas do Paulistão devido a um problema no joelho. O lateral Marcos Rocha também segue no departamento médico.

Outro nome que pode pintar como novidade é o atacante Paulinho, uma das principais contratações da equipe para a temporada. O jogador participou normalmente das atividades com o elenco e pode ser relacionado pela primeira vez, ficando como opção no banco de reservas.