Novo modelo de transmissão, mudanças na arbitragem e domínio paulista regem o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana com importantes mudanças que prometem transformar a maneira como o torcedor consome o produto futebol. A principal delas diz respeito à redistribuição dos direitos de transmissão a partir da formação dos dois blocos comerciais, LFU e Libra. Em campo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Botafogo entram como favoritos na disputa pelo título.

O novo contrato dos clubes da Série A com as emissoras pela exibição dos jogos não vai coincidir com um movimento de união das ligas para a organização do Campeonato Brasileiro a partir de 2027. A previsão é que a edição de 2026 seja a última com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como responsável pela estruturação do torneio.

A LFU firmou contrato com a Record e o YouTube para a exibição de um jogo por rodada até o fim de 2027. Os demais contratos com a Amazon (um jogo exclusivo por rodada) e o Grupo Globo perduram até 2029, mesmo período de duração do acordo da Libra com a emissora carioca, que poderá exibir até nove partidas da Série A por rodada.