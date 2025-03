Marc Márquez volta a brilhar e vence sprint da etapa das Américas de MotoGP e dispara na ponta

Marc Márquez continua sem limites neste início de temporada na MotoGP. Neste sábado, em uma corrida emocionante, ele voltou a sobrar na pista, chegou em primeiro em Austin, na etapa das Américas, nos Estados Unidos, e conquistou a terceira sprint do ano, se mantendo com um aproveitamento de 100% (ganhou também as duas primeiras provas até aqui).

O triunfo levou o piloto da Ducati aos 86 pontos. Ele agora abre 19 pontos do segundo colocado na classificação. Na prova, o seu irmão Álex Màrquez terminou no segundo posto com Francesco Bagnaia em terceiro, completando o pódio.

Em uma largada que contou com "sangue nos olhos" por parte dos competidores, a corrida começou de forma intensa. Francesco Bagnaia arriscou tudo e chegou a tomar a dianteira no início, mas recebeu uma resposta imediata de Marc Marquez, que aproveitou a tomada da curva para recuperar a primeira posição.