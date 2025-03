Luiz Gustavo admite atuação ruim do São Paulo e pede paciência após vaias: 'Muito a evoluir'

As vaias que vieram das arquibancadas após o empate sem gols do São Paulo diante do Sport, na noite deste sábado, no MorumBis, não causaram surpresa ao volante Luiz Gustavo. O experiente jogador reconheceu a atuação abaixo do esperado da sua equipe e entende que a equipe precisa melhorar.

"Sou o primeiro a fazer autocrítica e temos muito a evoluir. Estamos na obrigação de fazer melhor, ter responsabilidade, porque esta será uma temporada difícil. Precisamos melhorar o que já fizemos de bom e não cometer erros", afirmou o atleta.

O pênalti desperdiçado por Calleri com apenas dois minutos de partida pode ter influenciado de forma negativa o emocional dos atletas. Para Luiz Gustavo, no entanto, o São Paulo precisa brigar por objetivos mais maiores na competição.