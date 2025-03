Juventude e Vitória dão a largada para uma temporada mais tranqüila no Brasileirão

Times que tiveram vida um tanto conturbada no Brasileirão em 2024, Juventude e Vitória se enfrentam na estreia de 2025 sonhando mais alto. Eles jogam neste sábado, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Juventude se livrou do rebaixamento na temporada passada, ficando em 15º lugar com 45 pontos. Apesar da eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho, chega confiante, pois brigou de igual para igual com o Grêmio, caindo nas semifinais apenas nos pênaltis.

O técnico Fábio Matias terá a maioria dos reforços à disposição, como o goleiro Ruan Carneiro, o lateral Gabriel Souza e os atacantes Matheus Babi e Emerson Galego. O zagueiro Natã Felipe ainda não foi regularizado.