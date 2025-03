Griezmann supera argentino Messi e bate recorde histórico no Campeonato Espanhol

ALÉM DE MARCA SUPERIOR À DE MESSI NA ESPANHA, GRIEZMANN TAMBÉM É ÍDOLO NA FRANÇA

Apesar de ter ser profissionalizado na Real Sociedad em 2009-10, Griezmann estourou no futebol no clube colchonero e pelas atuações pela França. Ele foi o artilheiro da seleção vice-campeã da Eurocopa de 2016, titular em todas as partidas no título da Copa do Mundo de 2018, bem como o vice-artilheiro daquela edição, e parte do 11 inicial em seis dos sete jogos no vice mundial em 2022.

Pelo Atlético de Madrid, marcou 197 vezes e deu 85 assistências nos 432 jogos disputados, totalizando 282 participações para gol - em mais da metade das partidas. Na temporada de 2024-25, são 16 gols e sete assistências em 43 jogos.

Com o empate contra o Espanyol, o clube estacionou nos 57 pontos, em terceiro lugar, e agora está a seis de Barcelona e Real Madrid. A equipe comandada por Diego Simeone praticamente deu adeus à disputa do título e, agora, a última chance de ser campeão na temporada será no Mundial de Clubes, disputado em junho.