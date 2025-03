Grêmio garante resultado no 1º tempo e derrota o Atlético-MG na estreia do Nacional

No entanto, após os 20 minutos, o Grêmio conseguiu equilibrar o jogo, ajustando sua marcação e saindo mais para o ataque. A mudança de postura deu resultado e, aos 32, o time da casa abriu o placar em um lance polêmico. Lucas Esteves dividiu com Natanael, que pediu falta por jogo perigoso, mas a jogada seguiu, e Amuzu cruzou para Arezo se jogar na bola e mandar para a rede. O árbitro inicialmente anulou o gol por impedimento, mas a decisão foi revertida após revisão do VAR.

O gol deu tranquilidade ao Grêmio, que ainda contou com Tiago Volpi para evitar o empate em um chute de Rony. Já nos acréscimos, um erro de saída do Atlético resultou no segundo gol gremista. Villasanti tentou, a defesa rebateu e a bola sobrou para Edenilson, que bateu colocado e ampliou a vantagem antes do intervalo.

O segundo tempo viu o Atlético-MG crescer na partida e pressionar o Grêmio em busca do empate. Aos 21, Junior Santos recebeu a bola na entrada da área, dominou e arriscou o chute, mas Tiago Volpi, mais uma vez, fez uma grande defesa e afastou o perigo com um escanteio. O clube visitante continuou pressionando e, aos 29, finalmente conseguiu marcar. Scarpa cobrou o escanteio com precisão e encontrou Rony, que estava livre dentro da área. O atacante deu um peixinho para dimnuir.

A pressão do Atlético seguiu intensa até o apito final, com o Grêmio se defendendo firme e contando com a segurança de Tiago Volpi para manter a vantagem. O time gaúcho, apesar do susto, conseguiu resistir e segurou a vitória em sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 16h, o Atlético recebe o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA