Fortaleza e Fluminense fazem duelo de tricolores na Arena Castelão pelo Brasileiro

O técnico, porém, não poderá contar com o volante Otávio, que vinha sendo titular. Ele rompeu o tendão de Aquiles durante atividade realizada no CT Carlos Castilho e não deve voltar a atuar em 2025. Com a sua ausência, o técnico Mano Menezes deve utilizar Hércules, que reencontra o Fortaleza. No início do ano, ele acertou sua transferência para as Laranjeiras após disputar quatro temporadas pelo Leão do Pici.

Desfalque no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes não viaja com a delegação. Ele segue fazendo tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Renê deve ser o seu substituto.

Liberado pelo departamento médico depois de dois meses afastado por conta de uma miocardite, Ganso já voltou a treinar. Mas está em processo de recondicionamento físico e não fará seu retorno nesta estreia. A comissão técnica projeta a sua volta para a segunda rodada do Brasileirão. Sem o camisa 10, Lima deve ganhar nova oportunidade.

A lista de desfalques também tem os meias Riquelme Felipe e Isaque. As revelações de Xerém se recuperam de uma entorse no joelho esquerdo e uma lesão no ligamento do joelho direito, respectivamente. O experiente Renato Augusto, que atua no mesmo setor, se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e também não estará disponível.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE