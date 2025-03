Fluminense peca por 'desatenção' e perde para o Fortaleza na estréia do Brasileirão

Do outro lado, a vitória traz alívio ao Fortaleza, que vinha pressionado após a derrota para o CRB por 1 a 0, na Copa do Nordeste. A equipe cearense também acumulava apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, com seis derrotas e dois empates no período, inclusive, perdendo o título estadual para o rival Ceará. O bom início no Brasileirão pode representar um ponto de virada de chave.

O Fluminense entrou desligado em campo e pagou caro pela desatenção. O Fortaleza começou com intensidade e, com apenas 20 minutos de jogo, já vencia por 2 a 0, impondo seu ritmo desde o apito inicial. O primeiro gol da partida saiu logo aos 3 minutos. O Fluminense errou na saída de bola, Yago Pikachu recuperou e lançou Marinho em profundidade pela direita. O atacante avançou com liberdade e cruzou na medida para Lucero, que apareceu livre na área e empurrou para as redes.

Com dificuldades na saída de jogo, o Fluminense viu o Fortaleza se impor. A equipe comandada por Vojvoda pressionava alto e tomava conta do meio-campo com marcação agressiva e transições rápidas. Aos 20 minutos, o segundo gol saiu em cobrança de escanteio. Pol Fernández cruzou com precisão e encontrou Tinga na segunda trave. O lateral subiu sem marcação e cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro Fábio.

Mesmo com pouca inspiração, o Fluminense tentou reagir. Em uma das poucas chances criadas, Hércules errou passe no meio, Arias aproveitou, lançou Cano na pequena área e o camisa 14 finalizou de primeira, com perigo, mas para fora.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o ritmo caiu. Com dois gols de vantagem, o Fortaleza adotou postura mais conservadora, administrando o resultado. Já o Fluminense manteve as dificuldades na criação ofensiva - um problema que se repete desde o Campeonato Carioca.

O Fluminense voltou mais ligado para o segundo tempo e demonstrou maior ímpeto, dificultando a saída de bola do Fortaleza, especialmente ao interceptar jogadas iniciadas por Pol Fernández. A pressão alta melhorou o desempenho defensivo da equipe carioca, que passou a ocupar mais o campo de ataque.