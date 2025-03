Flamengo pressiona no segundo tempo, mas falha nas finalizações e fica no empate com o Inter

No jogo que selou o encontro do campeão carioca contra o campeão gaúcho, o Flamengo não soube tirar vantagem do mando de campo neste sábado e acabou ficando no empate de 1 a 1 com o Inter, na partida de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, em duelo realizado no Maracanã.

Embalado pela conquista do Campeonato Estadual, o time carioca sofreu com as seguidas falhas de seus atacantes. Apesar da superioridade técnica, principalmente na etapa final, os anfitriões pararam nas boas atuações dos goleiros Rochet, que foi substituído no intervalo, e de Anthoni, que entrou na segunda etapa. No histórico da partida, Bruno Henrique marcou para os gaúchos enquanto Léo Pereira decretou o empate.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio no próximo final de semana. O Flamengo viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio enquanto o Internacional, também no domingo, vai até o Castelão para enfrentar o Fortaleza.