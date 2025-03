Flamengo e Internacional fazem duelo de favoritos no Maracanã

Com dores na região posterior da coxa esquerda, Gerson também deve ser desfalque. O volante se lesionou durante a partida entre Brasil e Colômbia, retornando ao CT Ninho do Urubu com antecedência para iniciar tratamento. A tendência é que ele seja preservado de olho na estreia da Libertadores.

Caso o técnico Filipe Luís escolha entrar em campo com uma formação mais ofensiva, Michael pode ser titular no ataque e suprir a ausência de Gerson, que esta semana voltou levemente as treinos após ser dispensado da seleção brasileira por lesão. Michael formaria o trio ofensivo com Luiz Araújo e Plata. No entanto, se o técnico preferir uma escalação mais conservadora, Evertton Araújo e Allan pode ficar com uma vaga no meio-campo.

O Flamengo conta com os retornos do lateral-direito Wesley e do zagueiro Léo Ortiz, que também estavam representando a seleção brasileira nas Eliminatórias. Desfalque nos dois jogos da final do Carioca por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Bruno Henrique pode fazer o seu retorno.

Em contrapartida, o zagueiro Danilo, com dores na coxa direita, segue longe dos gramados. O ex-defensor da Juventus não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, quando o time goleou o Maricá por 5 a 0, pela última rodada da Taça Guanabara.

Um dos destaques do Internacional neste início de temporada, o zagueiro Victor Gabriel se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não estará à disposição de Roger Machado. Juninho, contratado nesta temporada junto ao Midtjylland (DIN), e Agustín Rogel, disputam a condição de titular. O escolhido irá atuar ao lado de Vitão.

O volante Fernando é dúvida. O jogador pode ser preservado pela comissão técnica visando a estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, contra o Bahia. Se ele não jogar, que pode ganhar uma chance é Ronaldo, velho conhecido da torcida do Flamengo. O atleta foi revelado nas categorias de base do clube carioca e disputou a última temporada pelo Juventude.