Embalado, Atlético-MG desafia o Grêmio no Sul para estrear bem no Brasileirão

Do outro lado, o Grêmio vive um momento de transição, com um elenco mais modesto e carente de resultados expressivos. A equipe ainda busca se recuperar da derrota na final do Campeonato Gaúcho, que custou a perda do inédito octacampeonato seguido, e aposta no atacante Braithwaite como sua principal arma ofensiva.

Gustavo Quinteros tenta ajustar a equipe para um calendário mais exigente e um nível de competitividade mais alto na elite do futebol brasileiro. "Remontamos a equipe em todos os setores e isso demanda tempo para a recomposição", explica o argentino.

O retrospecto do confronto é equilibrado, mas favorece o time gaúcho. Em 79 partidas disputadas entre eles, o Grêmio venceu 31 vezes, contra 27 triunfos do Atlético, além de 21 empates. Apesar do histórico positivo, o tricolor busca encerrar uma sequência incômoda de três derrotas consecutivas para o rival mineiro e aposta no goleiro Tiago Volpi para segurar o ataque mineiro.

"É até um clichê, mas a verdade é que o Brasileirão nos dias de hoje não tem nenhum jogo fácil e não permite cochilos. Logo na primeira rodada enfrentaremos uma equipe que foi campeã do seu estado recentemente e vice do continente ano passado. Mas somos o Grêmio, estaremos na nossa casa e o nosso único pensamento é de vitória para começar a competição mostrando ao nosso torcedor aquilo que ele deseja ver de nós", afirmou o goleiro, de volta à competição após três anos.

"O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível (mexicana) e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube."

Para a partida, o técnico Cuca ganhou reforços de peso, já que poderá contar com Hulk e Júnior Santos. O primeiro está recuperado de um problema muscular que o tirou da reta final do Campeonato Mineiro. Já o ex-botafoguense ficou um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão no tendão da panturrilha direita.