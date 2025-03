Dudu e Gabigol marcam e Cruzeiro supera o estreante Mirassol no Mineirão

Com um elenco milionário e recheado de estrelas, o Cruzeiro superou o Mirassol por 2 a 1, neste sábado, no Mineirão, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Foi uma noite histórica para o time paulista, que realiza sua primeira participação na elite nacional, no ano do seu centenário.

Com gols de Dudu e Gabigol - as duas principais contratações para a temporada - e Cássio defendendo pênalti, o Cruzeiro inicia a competição com os três pontos, mas com muitos detalhes para serem acertados por Leonardo Jardim. Já o Mirassol começou a Série A zerado, porém apresentou um futebol seguro, apesar do revés, e deixou uma impressão positiva. Lucas Ramon marcou o gol histórico do time do interior paulista.

O duelo começou equilibrado, com os dois times se estudando bastante, até uma falha defensiva do Mirassol mudar a história do confronto. O Cruzeiro aproveitou e abriu o placar, aos 13 minutos. William cruzou e Dudu apareceu sem marcação para marcar. O gol desestabilizou o time paulista, que viu logo depois Gabigol ampliar, aos 21, em novo cruzamento de Willian. Livre, ele só desviou para marcar.