Curry retorna de lesão e lidera triunfo do Golden State Warriors sobre os Pelicans

"Ninguém quer estar em um play-in se você pode controlar o resultado", comentou Curry. "Mas já passou da hora de olharmos a classificação todas as noites. É ganhar o máximo de jogos possível e fazer o melhor que puder a cada noite."

Além de Curry, o conjunto da Califórnia contou com um "double-double" de Jimmy Butler, que fez 18 pontos e pegou 10 rebotes, e 16 pontos de Jonathan Kuminga.

Sem quatro titulares, incluindo Zion Williamson, o New Orleans Pelicans teve como destaque Bruce Brown, que marcou 18 pontos. Os donos da casa foram agressivos no início e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas perderam o fôlego. O novato Yves Missi anotou 12 pontos e pegou 10 rebotes, conseguindo seu 12º "double-double" na NBA.

SHOW DE JOKIC

Em Denver, o Denver Nuggets contou com um "double-double" do astro Nikola Jokic - 27 pontos e 14 rebotes - para atropelar o Utah Jazz por 129 a 93 e continuar à frente de Los Angeles Lakers e o Memphis Grizzlies na briga pela terceira colocação na Conferência Oeste, além de se aproximar do Houston Rockets.

Jokic, que ainda foi poupado no último quarto, pegou 11 rebotes somente no primeiro período, praticamente igualando sua média de 12,8 rebotes por jogo. Antes do intervalo, no estouro do cronômetro, o sérvio acertou uma cesta da linha dos três pontos da defesa - do outro lado da quadra. Apesar da ausência de Jamal Murray, lesionado, os Nuggets contaram com boas atuações de Michael Porter Jr., que anotou 20 pontos, e Christian Braun, 16.