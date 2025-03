Cruzeiro tenta esquecer Estadual em duelo com o Mirassol, estreante no Brasileirão

O início de temporada do Cruzeiro não foi como o torcedor desejava, mas agora tenta deixar isso para trás. Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o time foca na estreia do Brasileirão. Neste sábado, às 18h30, joga no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), contra o Mirassol, que está em sua primeira participação na elite.

Após a demissão de Fernando Diniz, o Cruzeiro acertou com o português Leonardo Jardim no início de fevereiro. Apesar da queda no Estadual diante do América-MG, nos pênaltis, a diretoria apostou na sequência do trabalho visando o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa sul-americana.

Em 2024, o Cruzeiro terminou na nona colocação com 52 pontos, e quase foi para a fase preliminar da Libertadores, posição garantida pelo Bahia, com 53. O time mineiro não joga uma partida oficial há um mês, mas Leonardo Jardim fez jogos-treino e amistosos para testar diferentes formações. A tendência é que a escalação seja a mesma que empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em amistoso.