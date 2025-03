CBSk anuncia os primeiros nomes da seleção brasileira de skate para 2025

O skate brasileiro manteve o número máximo de 12 classificados para os Jogos de Paris 2024, com presença em todas as finais. Além disso, a temporada de 2024 terminou com quatro pódios em mundiais, com destaque para os títulos de Augusto Akio, Raicca Ventura e Rayssa Leal.

Além dos nomes já anunciados, a CBSk realizará duas seletivas em abril para definir os 16 atletas restantes - quatro por modalidade e categoria. A seletiva do Street ocorrerá no Rio de Janeiro, com 22 skatistas convidados (11 no masculino e 11 no feminino). Já o Park será em Curitiba, reunindo 27 atletas (15 no masculino e 12 no feminino).

Confira os 18 skatistas convocados:

Park Feminino

Raicca Ventura - Santo André (SP)