Yuri Alberto sobe degraus e vira ídolo do Corinthians após título do Paulistão

Yuri Alberto chegou a virar piada nas redes sociais quando viveu seus piores momentos no Corinthians. Gols perdidos, erros de domínio, dificuldade para fazer o pivô. O jogador de 24 anos não se encontrava como centroavante. Depois que parou de jogar de costas para o gol e passou a formar uma dupla de ataque com Memphis Depay sob o comando de Ramón Díaz, retomou a confiança a ponto de se tornar o "protagonista que o Time do Povo precisa", como disse o narrador Paulo Andrade.

Na conquista do título do Paulistão, alcançada nesta quinta-feira diante do Palmeiras, ele foi um dos protagonistas, até porque marcou o gol da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Com a vontade demonstrada dentro de campo e a identificação construída junto à torcida corintiana, sobe degraus agora que é campeão pelo clube e entra no panteão dos ídolos do time do Parque São Jorge.

Até chegar ao ápice de erguer uma taça com triunfo sobre o maior rival, Yuri passou por altos e baixos com a camisa alvinegra. A história começou bem, quando ele chegou no meio de 2022, vindo do Zenit, para formar dupla de sucesso com Róger Guedes e terminar o ano com 11 gols em 28 jogos.