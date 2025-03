Ramón Díaz elogia elenco do Corinthians e deixa em dúvida sequência do trabalho

O técnico Ramón Díaz elogiou o time do Corinthians pela conquista do título paulista, em entrevista para a TV Record, mas deixou em dúvida a sua permanência no cargo para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e sul-americana.

"Uma conquista com tanta dificuldade e espero que sirva para que a equipe consiga seguir crescendo, com a gente ou com outro (treinador)", disse o argentino, que passou por momentos difíceis, mas também liderou o time em grande arrancada no Brasileirão do ano passado. Antes da final, sofreu grande pressão por causa da eliminação na pré-Libertadores.

"Estou muito feliz, no momento que eu cheguei estava em situação difícil e para mim é um orgulho. Tirar do rebaixamento e em seis meses sair campeão é lindo. Só tenho a agradecer todo mundo. São 12 anos juntos (dessa comissão) e ganhamos 12 títulos e teremos um grande futuro", continuou Ramón, que se tornou o técnico argentino com mais títulos (17), superando Helênio Herrera.