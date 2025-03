Quanto tempo Daniel Alves ficou preso? O período do jogador na cadeia

Ao todo, o lateral permaneceu pouco mais de um ano no complexo penitenciário de Brians 2, em Barcelona. Segundo o entendimento do Tribunal de Barcelona à época, a sentença foi "significativamente reduzida em relação à mais baixa das solicitadas pelo Ministério Público". No período em que esteve detido, Daniel Alves teria chegado a planejar formas de fugir da prisão e, após o julgamento, foi ativado o protocolo antissuicídio, pela administração do presídio.

O Centro Penitenciário Brians 2 foi inaugurado em 1º de junho de 2007. Ele é localizado ao lado do Centro Penitenciário Brians 1, no município de Sant Esteve Sesrovires, uma cidade no norte da região de Baix Llobregat. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos e Memória, o Centro Penitenciário Brians 2 é composto por 14 módulos e cada um possui 3 andares e 72 celas; também possui mais dois módulos para determinados serviços e perfis.

Cada módulo dispõe de um refeitório com produtos básicos para os reclusos, gabinete médico, oficinas ocupacionais, refeitório, sala de estar, salão de cabeleireiro, salas educativas, parque infantil, ginásio, campo desportivo e zonas ajardinadas para passeio.

Após deixar a prisão, Daniel Alves também devolveu 150 mil euros (aproximadamente R$ 818 mil) a Neymar dos Santos Silva, pai de Neymar. O valor foi transferido à Justiça e utilizado para atenuar a pena do atleta, que esteve preso preventivamente por quase um quarto da pena definida na condenação.

Desde sua soltura, Daniel Alves também conseguiu se reaproximar da ex-mulher Joana Sanz após idas e vindas no período em que ele permaneceu na prisão. Em agosto de 2024, ela publicou três fotos do brasileiro cozinhando em sua casa, em Mallorca. "Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar", escreveu a modelo na postagem. A espanhola, que conheceu o ex-lateral em 2015, se casando com ele dois anos depois, chegou a ser criticada por declarar apoio ao ex-marido após o divórcio.

A decisão favorável ao lateral nesta sexta-feira anula dois outros recursos, que corriam em paralelo no Tribunal de Justiça da Catalunha, ambos apelavam pelo aumento da pena: a promotoria pública defendia uma condenação de nove anos, enquanto outra ação, movida pelos representantes da vítima, pediu para elevá-la a 12 anos.