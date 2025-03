Presidente do Guarani reforça meta de acesso e detalha avanços na SAF

Durante a entrevista, o presidente também trouxe atualizações sobre a transição para o modelo de clube-empresa, destacando que o processo ainda depende da aprovação dos sócios para modificações no Estatuto Social.

"O primeiro passo foi sugerir a alteração do estatuto, que atualmente não permite a SAF. O Conselho Deliberativo já aprovou essa medida, e agora será a vez da Assembleia dos Sócios deliberar sobre as mudanças propostas. Estamos contando com o suporte de uma consultoria internacional de renome para nos orientar nesse processo", explicou.

Segundo Amaro, a Ernst & Young foi contratada para conduzir estudos de viabilidade e oferecer um panorama sobre as SAFs no Brasil. "Essa empresa tem mais de 30 anos de experiência nesse segmento e já nos apresentou exemplos bem-sucedidos e outros que não obtiveram o retorno esperado. Nosso objetivo é entender todas as possibilidades antes de qualquer decisão definitiva."

Outro ponto abordado foi a possibilidade de construção de uma nova arena em um terreno próximo à Rodovia dos Bandeirantes. Desde setembro de 2021, os sócios do clube aprovaram a utilização do espaço para essa finalidade.

"Sim, houve sondagens de empresas interessadas na construção de uma arena no terreno do Guarani, fora do acordo com Roberto Graziano. No entanto, não podemos tomar nenhuma decisão sem antes passar pela avaliação da Ernst & Young. Eles têm um mandato nosso para qualquer questão relacionada aos empreendimentos do clube", esclareceu o dirigente.

A previsão de um novo estádio faz parte do processo de venda judicial do Brinco de Ouro, que inclui, além da compensação financeira, a construção de uma arena nos moldes da Fonte Luminosa, em Araraquara, além de um centro de treinamento e um clube social.