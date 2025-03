Ponte Preta monitora recuperação de Jeh e aposta em Elvis para a estreia na Série C

Outro nome importante para a Ponte Preta na Série C é o meia Elvis. Considerado líder do elenco, ele disputou cinco jogos no Paulistão, mas sofreu uma lesão muscular que o tirou da reta final do estadual. A comissão técnica investe em um trabalho individualizado para que o jogador recupere sua melhor forma física e técnica.

"A gente chegou, conversou com ele e buscamos entender qual era a motivação do Elvis. Ele é um ídolo aqui, sente muito prazer em defender o clube e se identifica com a torcida. Apresentamos uma proposta para um trabalho individualizado e ele aceitou que precisava performar melhor para retribuir tudo que o clube faz por ele", explicou o preparador.

A expectativa é que Elvis atinja seu melhor nível durante a Série C, aproveitando o calendário mais espaçado para aprimorar aspectos físicos e mentais. "Ele vem cumprindo todas as metas de fortalecimento, alimentação, reduzindo os percentuais de gordura e entrando na forma. A Série C vai ajudá-lo porque é um calendário com mais espaço para recuperação física, alimentar e mental. Estamos animados com ele", concluiu Léo Cupertino.