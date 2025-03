Pablo é esperança de gols do Sport em 'reencontro especial' com o São Paulo no MorumBis

O São Paulo terá um "inimigo íntimo" quando entrar em campo neste sábado, no MorumBis, na largada do Brasileirão. O atacante Pablo, que atuou por três temporadas no clube paulista, entre 2019 e 2021, é o artilheiro e a arma do Sport neste retorno á elite nacional. O camisa 9 não esconde que será um jogo diferente.

"É sempre especial enfrentar o São Paulo, principalmente no MorumBis. Foram três anos lá em que vivi grandes momentos, ajudei com gols e pude sentir a emoção de levantar um troféu que contribuiu para devolver o clube ao caminho das conquistas", lembra o atacante, que balançou as redes 32 vezes em 121 jogos pelo time paulista.

Desta vez, porém, o atacante volta para tentar ajudar o Sport neste duro regresso à elite. O centroavante vem sendo decisivo ao longo do ano e já balançou as redes adversárias por seis vezes em 12 aparições. Na quarta-feira, pode ser campeão pernambucano na Ilha do Retiro após 3 a 2 em visita ao Retrô. Antes, porém, ele foca em estreia positiva no Brasileirão.