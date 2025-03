Morre o icônico Alfredo Mostarda, parceiro de zaga de Luís Pereira na 2ª Academia do Palmeiras

"Sério e eficiente, disputou 312 confrontos pelo Alviverde (173 vitórias, 101 empates e 38 derrotas) e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974. Aos familiares e amigos do eterno ídolo do Maior Campeão do Brasil, os nossos mais sinceros sentimentos."

O grande desempenho de Alfredo Mostarda pelo Palmeiras o fez defender o País na Copa do Mundo de 1974. Mas jogando apenas na disputa do terceiro lugar, contra a Polônia. Ele se despediu do Palmeiras, já em sua segunda passagem, em fevereiro de 1979. A aposentadoria dos gramados como profissional ocorreu em 1984, no Jorge Wilstermann. Ele ainda defendeu a seleção brasileira de Seniors.