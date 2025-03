Morato quer ajudar a levar surpreendente Nottingham à semi da Copa da Inglaterra após 34 anos

Surpresa no forte futebol inglês, o Nottingham Forest faz excelente campanha não apenas no campeonato nacional, onde ocupa a terceira posição, mas também na Copa da Inglaterra, na qual busca voltar à semifinal após 34 anos. E muito do sucesso do time passa pelos pés de seu quarteto brasileiro, entre eles o zagueiro Morato, em grande fase.

O defensor, ex-São Paulo, faz parceria forte com o ex-Corinthians Murillo, parando os poderosos ataques do País. O time ainda tem o goleiro Carlos Miguel e o volante Danilo, ex-Palmeiras. Neste sábado, em jogo único, todos os jogadores de linha devem estar em campo na casa do Brighton, em jogo único das semifinais.

Mesmo sendo visitante, o Nottingham Forest tem motivos de sobra para ter confiança na vaga, já que fez 7 a 0 no oponente pelo Campeonato Inglês, a quase dois meses. A surra serve, também, para uma possível vingança, como lembra Morato.