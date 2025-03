Hugo Souza amplia recorde de pênaltis defendidos pelo Corinthians: 'A gente mereceu o título'

O desempenho não somente na decisão, como no Paulista como um todo, o coloca como candidato à próxima convocação da seleção brasileira. Alguns já pediam o jogador no último elenco verde e amarelo, que venceu a Colômbia e perdeu de goleada da Argentina, mas foram convocados Alisson, Ederson e Bento. O primeiro chegou a ser cortado, mas, novamente, não foi o arqueiro do Corinthians que foi chamado, e sim Weverton, do Palmeiras.

"Agradecer a Deus. Sou muito grato a tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. Agradecer a todos que estão do meu lado, me ajudando a me empenhar, ser melhor todos os dias", celebrou o goleiro. "Sendo o melhor todo dia as coisas acontecem. Esse clube, esse time merece. Que volte a ser rotina e é isso que a gente vai buscar. Deus me abençoou em um pênalti, nem em melhores sonhos, poderia sonhar com isso, mas fomos felizes e saímos campeões", comemoru o herói do jogo.

"Tenho muito a agradecer a essa torcida também, que me apoiou, em abraçou. Eu sempre quis dar certo com essa camisa e espero que seja a primeiro caneco de muitos", seguiu, emocionado. "A gente sonhou muito por isso, lutou muito por isso. O Yuri (Alberto) teve não sei quantas propostas para ir embora e quis ficar para ser campeão. Garro tem proposta milionária que todos sabem e ficou no Corinthians. Memphis sempre quis ser campeão. Eu só queria fazer acontecer. E hoje valeu à pena."

O título de 2025 representa muita coisa para o time alvinegro: primeiro, o fim de um jejum que já durava seis anos sem a conquista do estadual; segundo, uma premiação de quase R$ 50 milhões, somando a cota de participação mais a premiação pelo título; e por último, a recuperação no começo de temporada após a precoce eliminação na Libertadores para o Barcelona, que anima a equipe para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

OS PÊNALTIS DEFENDIDOS POR HUGO SOUZA:

Cristaldo - Grêmio 0 (1) x (3) 0 Corinthians - Copa do Brasil 2024 (disputa de penalidades).