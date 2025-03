Gil aposta na zaga para Santos largar bem contra o Vasco: 'Grande jogo para não perder pontos'

Desde que entrou no time titular, o experiente Gil fez o Santos reduzir bastante os riscos atrás. O zagueiro vem crescendo a cada jogo e confia que a força defensiva será uma grande arma para a equipe pontuar na visita ao Vasco, neste domingo, em São Januário, na volta do time à elite nacional.

Depois do calvário da Série B, o Santos está focando em não passar mais sofrimento no Brasileirão e a promessa e de disputa forte já a partir da largada, no reencontro com Fábio Carille, sem comandante na divisão de acesso.

"Primeiro de tudo, é ter uma boa preparação. Nós sabemos que a cada ano que passa o Campeonato Brasileiro fica mais difícil, mais competitivo. Então, essencialmente nesses jogos fora de casa, temos de conseguir pontos. (Contra o Vasco) É um grande jogo para não perder pontos. Temos de ter bastante consciência onde podemos chegar", afirma Gil, confiante.