Giddey acerta cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro e Chicago Bulls vence os Lakers

Com um arremesso milagroso, do meio da quadra e no estouro do cronômetro, Josh Giddey decretou uma das vitórias mais emocionantes desta temporada regular da NBA, na noite desta quinta-feira, no United Center. Com uma reação espetacular, o Chicago Bulls derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 117 e impôs ao adversário o segundo revés em menos de uma semana.

O fim da partida reservou fortes emoções para os torcedores dos Bulls. Restando 13 segundos, a equipe de LeBron James tinha uma vantagem de cinco pontos, mas viu a vitória escapar pelos dedos graças ao lance iluminado de Giddey.

"Foi um momento especial para fazer isso com esses caras. Esse time é maravilhoso", afirmou o protagonista do confronto. Na jogada decisiva, ele pegou a bola de Patrick Williams na defesa, caminhou até o logotipo dos Bulls (no meio da quadra) e mandou o tiro certeiro garantindo o triunfo.