Dorival Júnior fora da seleção brasileira: saiba quem são os possíveis substitutos

O italiano de 65 anos é sonho antigo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Eles chegaram a alinhar um acordo para o início de 2024, no entanto a crise política na entidade e a retirada momentânea do mandatário do cargo à época, fizeram com que os caminhos se desencontrassem. Mesmo com contrato até junho de 2026 com o Real Madrid, o técnico poderia deixar o clube merengue após a disputa do Mundial de Clubes no próximo mês de julho.

FILIPE LUÍS

Com apenas 39 e um curto período como técnico de futebol de time profissional, o ex-lateral-esquerdo Filipe Luís desperta a atenção da CBF. O treinador do Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2024, do Carioca e da Supercopa Rei em 2025. O desempenho da equipe rubro-negra sob seu comando é bastante elogiado. Novamente, o Mundial de Clubes no meio do ano pode afetar as negociações.

JORGE JESUS

O mais experiente entre os cotados, Jorge Jesus, de 70 anos, teve ótima passagem pelo futebol brasileiro, conquistando títulos continental, nacional e estadual com o Flamengo entre 2019 e 2020. Desde então, voltou para Portugal e para a Arábia Saudita. No Al-Hilal, faz uma temporada inferior à anterior e viu Neymar, astro brasileiro, deixar a equipe no início do ano. O português nega que tenha qualquer desentendimento com o craque.

PEP GUARDIOLA