Dorival Jr. deixa o comando da seleção brasileira, e CBF vai para quarto técnico em dois anos

Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Após reunião com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o treinador foi demitido do comando depois de 14 meses em que acumulou fracassos. O estopim foi o "baile" sofrido contra a Argentina na terça-feira, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil perdeu por 4 a 1, mas poderia ter sido pior, em uma atuação pífia.

Foram 16 jogos de Dorival à frente da seleção, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Mais do que isso, o treinador foi incapaz de extrair um bom futebol do Brasil mesmo após garantir que o time estaria na final da Copa do Mundo de 2026. Vini Jr. e Raphinha, dois dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos por Real Madrid e Barcelona, pouco renderam no comando de Dorival.

O técnico também foi criticado por insistir em nomes veteranos como o lateral-direito Danilo e também por "dosar" a participação de Endrick, principal esperança futura da seleção.