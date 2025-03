Deyverson deixa Atlético-MG e desembarca no Nordeste para assinar com Fortaleza: 'Estou pronto'

O centroavante Deyverson desembarcou nesta sexta-feira na capital cearense disposto a escrever um novo capítulo em sua carreira. O jogador, que perdeu espaço no Atlético-MG com as chegadas de Júnior Santos e Rony, foi recebido por um grupo de torcedores, tirou foto e até se exibiu com a camisa do novo clube, o Fortaleza.

Mesmo em alta em Belo Horizonte pela sintonia com a torcida atleticana em sua curta passagem, o polêmico centroavante optou pela rescisão com a agremiação mineira por enxergar, na nova equipe, mais chances de estar em campo e ser titular.

"Estou feliz, animado, mais um capítulo na minha historia. Vai ser muito importante. Minha esposa está feliz, ela adora uma praia também. E estou chegando em um clube de uma grandeza enorme. Conheço muitos jogadores aqui. Tem o Breno Lopes, o Diogo Barbosa, o Marinho, o David Luiz e outros", afirmou.