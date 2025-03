Corinthians supera eliminação e política conturbada para confirmar boa fase com título Paulista

O empate no clássico com o Palmeiras garantiu ao Corinthians o título do Paulistão 2025, primeiro troféu erguido pelo time do Parque São Jorge desde 2019. Apesar de encerrar bem o ano passado e iniciar a temporada de maneira positiva, os comandados do técnico Ramón Díaz flertaram como desastre e tiveram de superar o baque da eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores, além de evitar que a conturbada política do clube contaminasse o ambiente, para confirmar a boa fase vivida pela equipe.

O Corinthians começou 2025 de maneira exemplar, igualando a maior sequência de triunfos (dez) consecutivos do clube no século. Mesmo rodando o elenco para não desgastar os principais jogadores, uma preocupação externada com frequência pela comissão técnica, o time alvinegro encerrou a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha: oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Assim, ganhou o direito de decidir em casa até o fim do Estadual - [no total da temporada, são 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Entre os jogos mais memoráveis da campanha estão as duas vitórias por 2 a 1 sobre o Santos. O Corinthians anulou Neymar no primeiro confronto, cujo herói foi Yuri Alberto, autor dos dois gols alvinegros - o segundo, em linda trama com Rodrigo Garro e Depay. No segundo, o trio voltou a ser decisivo para colocar a equipe na final.