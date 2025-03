Corinthians fatura quase R$ 50 milhões com título do Paulista 2025

Vencer o Campeonato Paulista de 2025 nesta quinta-feira não representou somente a conquista do 31º estadual do Corinthians em sua história, como também uma premiação milionária, no mesmo patamar das competições nacionais. O clube alvinegro receberá R$ 5 milhões ao triunfar na final e, somando com os R$ 44 milhões de cota de participação, encerra o torneio com uma fatura de R$ 49 milhões.

A equipe de Ramón Díaz não será a única a sair com dinheiro na mão, no entanto. Mesmo com o vice-campeonato, o Palmeiras totalizou uma premiação de R$ 45,65 milhões, ganhando R$ 1,65 milhão pela presença na decisão e os mesmos R$ 44 milhões do rival. Essa quantia foi distribuída a todos os quatro grandes do estado, incluindo São Paulo e Santos, que caíram nas semifinais.

Por ter tido melhor pontuação na primeira fase e, consequentemente, melhor campanha no geral, o time tricolor terminou o Paulista em terceiro lugar e faturou mais R$ 1,08 milhão além da cota de participação. O clube alvinegro, por sua vez, recebe R$ 850 mil por chegar em quarto. As demais equipes que não foram rebaixadas - do quinto ao 14º faturam valores que variam de R$ 500 mil a R$ 100 mil.