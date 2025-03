Corinthians domina seleção do Paulistão, com 4 jogadores, craque e técnico

Campeão estadual depois de seis anos, o Corinthians dominou a seleção do Paulistão e foi o time com mais integrantes na equipe ideal, eleita com votos dos capitães e técnicos dos 16 clubes que disputaram a competição. A Federação Paulista do Futebol (FPF) divulgou a seleção do torneio na noite desta sexta-feira, em evento no Mercado Pago Hall, dentro do Estádio do Pacaembu.

O Corinthians teve cinco representantes: o goleiro Hugo Souza, o lateral Matheuzinho, o meio-campista Carrillo, o atacante Yuri Alberto e o técnico Ramon Díaz. Um dos protagonistas do campeão, Yuri Alberto foi também eleito, em votação popular, o craque da galera e o melhor jogador do Estadual, escolhido pelos outros atletas.

O atacante mostrou aos jornalistas o desenho da taça do Paulistão que tatuou no tornozelo esquerdo. "Foi a mais dolorida que já fiz", contou. "Passei por muitas dificuldades, minha família também, por isso fiquei emotivo e comecei a chorar", recordou-se o atacante corintiano sobre o momento em que desabou no choro segundos antes de o juiz apitar o fim da partida contra o Palmeiras. "É diferente ser campeão pelo Corinthians."