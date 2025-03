CBF se perde, busca quarto técnico e inicia mais um ciclo a pouco mais de um ano da Copa

O baiano de 71 anos sabe que não pode errar depois de perder tempo com Ramon Menezes como interino, falhar na tentativa de contratar o seu sonho de consumo, o italiano Carlo Ancelotti, errar na escolha de Fernando Diniz, que dividiu seu tempo entre seleção e Fluminense, e se equivocar uma vez mais ao tirar Dorival Júnior do São Paulo em janeiro do ano passado. Ancelotti, ainda no Real Madrid, segue sendo o grande desejo de Ednaldo.

Dorival nunca teve paz para trabalhar. Chegou pressionado e essa pressão se manteve graças à incapacidade de, mais do que conquistar bons resultados, fazer a seleção funcionar coletivamente com excelentes jogadores, sobretudo no ataque. O time viveu de brilharecos de Vini Jr, Rodrygo e Raphinha, como se viu contra a Colômbia, e segue sem seu principal astro, Neymar.

Com um novo treinador começará um quarto ciclo para a seleção brasileira de olho na Copa do Mundo de 2026. Sem rumo, a CBF e Ednaldo não sabem em quem apostar. Certo é que o novo técnico só não assumirá o comando sob pressão se esta figura for um profissional estrangeiro de renome, como Ancelotti ou Pep Guardiola.

Após 14 rodadas, o Brasil é o quarto colocado na tabela de classificação das Eliminatórias. Tem 21 pontos, 10 a menos que a líder Argentina, única seleção sul-americana garantida na Copa do Mundo de 2026. A classificatória dá mais outras cinco vagas diretas no Mundial e uma via repescagem. Equador, fora de casa, e Paraguai, no Brasil, são os próximos adversários do Brasil, em data Fifa prevista para os dias 5 e 10 de junho.

QUEM SERÁ O QUARTO TÉCNICO DA SELEÇÃO EM DOIS ANOS?

Carlo Ancelotti continua sendo o preferido de Ednaldo Rodrigues para comandar a seleção brasileira. Contratar o técnico do Real Madrid é o grande desejo do presidente da CBF, que se frustrou no ano passado com a negativa do italiano, mas irá insistir mais uma vez.