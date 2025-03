Brasileirão começa com promessa de muitas emoções e calendário apertado pela pausa do Mundial

A vitória alvinegra por 3 a 1 em 2024 foi crucial para o Botafogo conquistar o seu segundo título do Campeonato Brasileiro e impediu que o Palmeiras conquistasse o tricampeonato consecutivo, após uma grande campanha.

Para os palmeirenses, será um jogo de revanche, já que o Allianz Parque ainda recorda aquele título perdido, e agora, com o time com um elenco repaginado, o desejo de vingança é palpável. Porém, o cenário atual é diferente. O Palmeiras chega desgastado após disputar a final do Paulistão frente ao arquirrival Corinthians, enquanto o Botafogo vive uma fase de transição.

O time paulista, de Abel Ferreira, é um dos grandes favoritos a brigar pelo título da competição novamente. No entanto, o time pode até entrar em campo com um time alternativo, o que abre uma janela para um torneio onde a equipe poderá ajustar seus detalhes antes do Mundial, competição na qual também tem grandes ambições. A principal aposta segue sendo o treinador português, que tem conseguido manter o nível de competitividade, mesmo diante das mudanças no elenco.

Do lado do Botafogo, o cenário é um tanto mais desafiador. O time alvinegro, que brilhou em 2024 com o título nacional, perdeu várias peças-chave do elenco campeão e fez uma campanha mediana no Campeonato Carioca. O principal jogador da equipe, Igor Jesus, será a referência ofensiva. Para dirigir a equipe nesta nova fase, o Botafogo aposta no técnico Renato Paiva, que buscará reconstruir o time e dar um novo rumo ao clube. A missão é manter o time competitivo e almejar boas colocações, ao mesmo tempo em que se prepara para o próximo desafio internacional.

ABERTURA COM JOGOS IMPORTANTE

Antes do duelo entre Palmeiras e Botafogo, a primeira partida do torneio será entre São Paulo e Sport, no MorumBis. O time da casa, que não entra em campo há quase um mês, desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, tem a missão de começar o Brasileirão com o pé direito, após uma temporada instável.