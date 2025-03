Bayer Leverkusen supera o Bochum e volta a pressionar o líder Bayern no Alemão

Atual campeão, o Bayer Leverkusen vem cumprindo bem o seu papel de fazer pressão no líder Bayern na busca de uma reviravolta que parecia improvável no Campeonato Alemão. Depois de ficar em desvantagem de 12 pontos, o time de Xabi Alonso está somente três de distância, com um jogo a mais, ao fazer 3 a 1 no Bochum nesta sexta.

Abrindo as últimas rodadas, o Leverkusen não vem desperdiçando pontos e joga pressão nos bávaros, que atuam em dias distintos. Nesta 27ª jornada, por exemplo, os bávaros atuam neste sábado, diante do St. Pauli, sob obrigação de triunfo para evitar sufoco nas rodadas finais.

Nesta sexta-feira, na BayArena, o Leverkusen necessitou de apenas 19 minutos para abrir vantagem. Aleix García recebeu de Palacios e fez um golaço em batida de fora da área. A linda festa durou pouco.