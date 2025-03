Substituto de Thiago Motta na Juventus prega reformulação tática: 'Time ofensivo e equilibrado'

Contratado para substituir Thiago Motta no comando técnico da Juventus, Igor Tudor concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista coletiva como treinador do time italiano. No seu primeiro contato com a imprensa, o croata, que já defendeu o conjunto de Turim como atleta, afirmou que mudanças vão acontecer no que diz respeito ao plano de jogo.

"Precisamos trabalhar em tudo e trazer uma sensação de leveza. Quero que os jogadores se divirtam jogando, mas que também consigam resultados. Precisamos de uma nova perspectiva tática, e temos de ter urgência nisso", comentou o técnico croata.

Aos 46 anos e conhecedor dos bastidores do clube, Tudor entende o momento crítico pelo qual a equipe passa. Eliminado da Liga dos Campeões pelo PSV Eindhoven ainda nos playoff da fase de oitavas de final do mais nobre torneio europeu de clubes, o time também está longe de cumprir a sua tradição de brigar por títulos neste ano no Campeonato Italiano.