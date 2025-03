Sabalenka passa com facilidade por Paolini e chega à inédita final do WTA 1000 de Miami

Buscando sua inédita final em Miami, Sabalenka começou forte o confronto e foi logo abrindo 4 a 1 no primeiro set. E colocando enorme pressão na rival, que sequer conseguia encaixar os serviços.

Diante de uma rival um tanto assustada em quadra, Sabalenka abusava do repertório, anotando pontos com curtas, aces, cruzadas ou paralelas. Nem mesma as duplas faltas tiravam sua concentração. Em um set seguro, no qual aplicou 17 winners (bolas vencedoras), a Belarussa abriu vantagem de 1 a 0 am fechar em 6 a 2 com nova quebra.

A italiana precisava mudar sua estratégia se quisesse fazer frente à poderosa líder do ranking e seus golpes potentes. Mas nem o papo com o córner parecia ajudar. Com ace, Sabalenka fez 1 a 0 na largada do segundo set, mostrando que não baixaria a guarda.

Paolini até teve uma chance de quebra no terceiro game, mas não aproveitou. Pior, foi quebrada logo a seguir. Assim como no set anterior, Sabalenka chegou aos 4 a 1 com extrema facilidade.

Querendo fechar o jogo logo, a número 1 do mundo cometeu dois erros não forçados e uma dupla falta para permitir dois break points à rival. A chance de ouro de Paolini não foi aproveitada, porém. Sabalenka soltou o braço e o grito para celebrar se salvar na parcial e ficar a um ponto da decisão de sábado.

Tentando erguer o moral da italiana, seu treinador pedia "força" a todo momento. Mas Paolini parecia desanimada após não conseguir aproveitar nenhum dos quatro breaks na partida. Sob pressão, ficou logo em desvantagem de 0 a 40. Salvou um match, mas caiu por novo 6 a 2 em dia de atuação quase perfeita de Sabalenka.