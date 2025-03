Renato Gaúcho reafirma sonho de treinar a seleção brasileira: 'Se tiver oportunidade...'

Um dos principais técnicos do futebol brasileiro nos últimos anos, Renato Gaúcho já teve seu nome cotado para assumir a seleção, mas os caminhos entre o treinador e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nunca se cruzaram. Atualmente sem clube, após deixar o Grêmio ao final da última temporada, ele ainda mantém vivo o sonho de dirigir o time nacional.

"Sim, (o sonho de assumir a seleção) continua. O treinador, independentemente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta", afirmou Renato, em entrevista à ESPN. Antes da saída de Tite, em 2022, o nome do treinador foi cotado como um dos substitutos.

Renato também teve o nome ventilado para trabalhar à frente da seleção brasileira em 2019, quando o Grêmio vinha dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil nos anos anteriores. Tite, por sua vez, havia sido eliminado da Copa do Mundo da Rússia nas quartas de final, diante da Bélgica. O título da seleção na Copa América naquele ano, no entanto, manteve o treinador à frente do cargo até o Mundial do Catar.