Red Bull anuncia saída de Lawson após só duas corridas e terá Tsunoda ao lado de Verstappen

Liam Lawson durou apenas duas corridas como companheiro de Max Verstappen na Red Bull. O time austríaco anunciou nesta quinta-feira, que o neozelandês foi rebaixado para a Racing Bulls, time B do grupo no grid, e que Yuki Tsunoda será companheiro de Verstappen já a partir da próxima semana, no GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka.

Lawson mostrou um desempenho muito abaixo do esperado nas duas primeiras corridas da temporada, largando em 18º no GP da Austrália - onde abandonou - e em 20º e último no GP da China, chegando em 12º na corrida em Xangai.

Enquanto isso, Verstappen esteve entre os ponteiros, ficando em 2º em Melbourne e em 4º na China. Pela performance ruim, Helmut Marko, consultor da Red Bull, optou por rebaixar Lawson já no início da temporada.