Ponte Preta desiste da contratação do lateral Kevyn, do Paysandu, após lesão no joelho

Aos 27 anos, Kevyn está no Paysandu desde 2023 e, nesta temporada, disputou dez partidas. Além do clube paraense, o lateral já passou por equipes como Náutico, Retrô, CSA e Salgueiro, acumulando experiência, principalmente, no futebol nordestino.

Com a saída de Kevyn dos planos, o técnico Alberto Valentim tem atualmente duas opções para o setor: Artur e Danilo Barcelos. Ambos os jogadores também podem atuar como zagueiros, o que amplia as possibilidades de formação defensiva. A tendência, porém, é que a Ponte busque mais um reforço para a posição visando a disputa da Série C.

A Ponte Preta segue em preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo na semana do dia 13 de abril, quando enfrentará o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela primeira rodada da competição nacional.

A diretoria alvinegra mantém a busca por reforços para fortalecer o elenco e garantir um desempenho consistente ao longo da Série C. O principal objetivo da temporada é conquistar o acesso à Série B, e a comissão técnica segue avaliando nomes para suprir as carências do grupo.