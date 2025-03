Paulistano, único tetra paulista, foi rival do Palmeiras e abriu mão do futebol profissional

"Existia uma rivalidade, trazendo para a denotação de hoje, com o Palestra Itália", explica Ana Paula Fernandes, historiadora do Centro Pró-Memória do Paulistano. "E, assim, a gente imagina que naquela época as coisas eram tranquilas, mas não. Existiam intrigas políticas entre os clubes. Sei que houve uma invasão de torcida no Jardim América, se não me engano pelos palestrinos mesmo, teve intervenção da polícia."

"Com o Palestra existia isso, e é interessante que, justo em 1920, a gente acaba perdendo o título para eles. Era com eles a rivalidade. Assim como havia também uma rivalidade entre o Paulistano e o Fluminense. Apesar de serem muito próximos politicamente, um pouco mais adiante, também existia essa rivalidade em campo com o Fluminense, que começou com a Taça Ioduran (campeonato que reuniu os campeões carioca, paulista e gaúcho, vencido pelo Paulistano, com vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense)", completa.

Foi durante o período da conquista do tetra que o Paulistano começou a se estabilizar com um dos principais nomes do futebol nacional, cerca de 15 anos depois de ser um dos fundadores da Liga Paulista de Futebol. O clube quase foi extinto ao perder sua sede original, o Velódromo Paulista, localizado onde hoje é a Praça Roosevelt, por desapropriação, mas foi salvo pelos associados que se juntaram para comprar o terreno no Jardim América.

Além de ser acompanhado pelos sócios, o clube tinha torcida de não associados, inclusive destinava lugares nas arquibancadas para eles, a partir do momento que passou a ter um campo próprio em 1918, cerca de um ano depois de inaugurar a nova sede, em 1917.

O elenco era recheado de nomes relevantes do futebol da época, o principal deles Arthur Friedenreich, considerado a primeira grande estrela do futebol brasileiro e que mais tarde passou por times como São Paulo, Flamengo e Santos, além de ter defendido a seleção. Outros nomes importantes do clube foram Rubens Salles, capitão da primeira formação do Brasil e também primeiro treinador da seleção, Mario Andrada, Sérgio Pereira e Orlando Pereira, além de Durval Junqueira, nome menos conhecido, mas que passou pelo Flamengo.

O tetracampeonato foi muito celebrado e valorizado na época, mas o maior feito do Paulistano, dono de 11 títulos paulista, foi se tornar o primeiro time brasileiro a fazer uma excursão internacional, realizada em 1925, há 100 anos.