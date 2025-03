LeBron James decide no fim e Lakers derrotam Pacers na NBA; Jokic lidera vitória dos Nuggets

Com uma cesta no estouro do cronômetro, o Los Angeles Lakers, enfim, voltou a vencer na NBA. A equipe contou com o brilho do veterano LeBron James, 40 anos, nos momentos finais para bater o Indiana Pacers por 120 a 119 no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, para se recuperar na competição. O resultado coloca a franquia da Califórnia na quarta posição da Conferência Oeste com 44 triunfos e encerra uma série de três derrotas consecutivas que já vinha incomodando todo o elenco.

Um dos protagonistas do confronto, James comentou sobre a reabilitação da equipe na casa do adversário. "Faço o que for preciso para ajudar meus companheiros. Sempre construí minha forma de atuar desta maneira", afirmou o jogador que conseguiu mais uma marca expressiva em sua longeva carreira.

Ao terminar a partida com 13 pontos, ele estendeu sua sequência de dois dígitos para 1.283 partidas. "Posso fazer várias coisas para impactar meu jogo como brigar por rebotes, defender e ser aplicado em quadra", completou o atleta que deixou a partida ainda com 13 rebotes e sete assistências.